فيديو | مشهد مهيب.. “القمر العملاق” يدنو من برج خليفة في دبي

أظهر مقطع فيديو منظراً طبيعياً مبهجاً، حيث اقترب “القمر العملاق” من برج خليفة (الأعلى في العالم) في دبي، واستدار حوله.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو يظهر القمر يدنو من برج خليفة وكأنه يصعد البرج طابقاً تلو الآخر، قبل أن يقترب من بلوغ قمته، في مشهد خلاب اجتذب إعجاب وإبهار المتابعين.
وأطل “القمر العملاق” أو “القمر الثلجي” مكتملاً على الأرض ليلة الثلاثاء الماضي، حيث ظهر بحجم أضخم من القمر البدر العادي وبسطوع أقوى، وكان على بعد أكثر من 365 ألف كيلومتر من الأرض، وكان مرئياً بعد ظهوره في الخامسة بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء.
القمر العملاق والبرج الأعلى في العالم. #دبي pic.twitter.com/R0P03fg0s3
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 24, 2019