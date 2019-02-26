إزالة حظائر الأغنام جنوب مكة

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مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية و بالتعاون مع وحدات الذبح والجهات الأمنية المشاركة حظائر الأغنام العشوائية المخالفة بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة ، فيما تنفذ بلدية الشوقية الفرعية حملة لتنظيف حظائر الأغنام في حي الكعكية تمهيداً لإزالتها.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص الأمانة لتنظيم حظائر المواشي ونقلها خارج النطاق العمراني و ضبط المخالفات الصحية والبيئية داخل نطاق الأحياء السكنية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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