إزالة حظائر الأغنام جنوب مكة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية و بالتعاون مع وحدات الذبح والجهات الأمنية المشاركة حظائر الأغنام العشوائية المخالفة بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة ، فيما تنفذ بلدية الشوقية الفرعية حملة لتنظيف حظائر الأغنام في حي الكعكية تمهيداً لإزالتها.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص الأمانة لتنظيم حظائر المواشي ونقلها خارج النطاق العمراني و ضبط المخالفات الصحية والبيئية داخل نطاق الأحياء السكنية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.