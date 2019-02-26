الرئيسية الرأي الحوار العربي الأوروبي ومهاجمة أردوغان السعودية ومصر
لاول مرة في حوار عربي اوروبي بمشاركة اكثر من ٥٠ دولة في القمة العربية الاوروبيه التي اقيمت في مدينة السلام شرم الشيخ المصرية علي مدار يومين وتم خلال القمة مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تشغل بال الطرفين العربي والاوروبي مثل قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وغسيل الاموال والجريمة العابرة للحدود بالاضافة الي مناقشة الشراكة العربية الاوروبيه وقضايا المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية.
المملكة العربية السعودية شاركت في القمة والقي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في الجلسة الافتتاحية كلمة كان لها صدي في العالم اجمع تحدث فيها عن عدد من القضايا الهامة واكد في كلمته علي سياسة المملكة العربية السعودية الداعية الي السلام والحل السياسي لقضايا المنطقة بالاضافة الي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف التدخلات الايرانية في شؤون دول المنطقة ووقف الدعم الايراني للارهاب والارهابيين.
كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين اوجعت كل اعداء السعودية والمنطقه واصابتهم بالجنون وكالعادة خرجوا بتصريحاتهم البغيضة لمهاجمة المملكة العربية السعودية لانها تتصدي لاطماعهم الخبيثة وخرج علينا اردوغان لمهاجمة المملكة العربية السعودية ومصر لزعامتهم لقمة عربية اوروبية نجحت في تقريب وجهات النظر بين العرب واوروبا في حوار عربي اوروبي حول عدد من القضايا التي تقتضي توحيد الجهود والتعاون بين الطرفين خاصة ان هذه القضايا تهدد امن الجميع ومنها مكافحة الارهاب واين سيذهب العائدون من داعش بعد اعلان الولايات المتحدة عن نهاية تنظيم داعش في سوريا ورفض بلادهم استقبالهم وقيام بريطانيا باسقاط الجنسية عن الفتاة شميمة بينغ وهناك رفض اوروبي لعودة هؤلاء الذين يمكن ان تكون عودتهم خطرا كبيرا علي القارة العجوز التي قد تشهد موجة كبيرة محتملة من الارهاب علي طريقة الذئاب المنفردة اذا عاد هؤلاء الي اوروبا.
المملكة العربية السعودية في خطاب سيدي الملك سلمان عبرت بوضوح عن ضرورة حل الازمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن ٢٢١٦ بالاضافة الي جهود المملكة في اتفاقية استوكهولم وضرورة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية في ظل مماطلة الحوثي وناقش خطاب سيدي الملك سلمان القضية الفلسطينية وانها هي القضية المركزية للعرب وان القدس عاصمة فلسطين واكدت المملكة علي ذلك في قمة القدس التي عقدت قبل ذلك في المملكة كما اكد خطاب سيدي الملك سلمان علي مكافحة المملكة لغسيل الاموال والجريمة العابرة للحدود.
مصر نجحت في استضافة اول حوار عربي اوروبي في اكبر حضور دبلوماسي ويأتي ذلك في اطار نجاحات مصر في الفترة الماضية لذلك من الطبيعي ان يخرج اردوغان لمهاجمة السعودية ومصر للتغطية علي فشله المتكرر سياسيا واقتصاديا وتوريط بلاده في الصراع السوري بالاضافة الي تدهور عملة بلده الليرة التركية ولجوء الاتراك لادخار العملة بالدولار والعملات الاجنبية الاخري واصبحت تركيا ملاذا امن للارهابيين من داعش والاخوان وتعاني تركيا الان من مشكلات كثيرة بسبب غباء اردوغان الذي اثبت انه لايصلح رئيسا لتركيا لكنه يمكن ان يصلح زعيم جماعة ارهابية مثل جماعة الاخوان الارهابية.