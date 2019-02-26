المثقف التليفزيوني والحساسية الدينية

يعتبر مفهوم ”المثقف” من أكثر المفاهيم إشكالية وتعقيدا، سواء فى الثقافة الغربية أو العربية. فكلمة المثقف فى حد ذاتها لها دلالات متعددة يستحضرها الذهن بمجرد أن تسمعها الأذن. وتأتى الإشكالية فى الغالب من الدور الحقيقى الذى ينبغى أن يلعبه المثقف تجاه قضايا وإشكالات مجتمعه من ناحية، والصورة الذهنية للمثقف التى حفرت فى وجدان العامة بفعل الفن ووسائل الإعلام الجماهيرية من ناحية أخرى. وفى كل الأحوال تظل الصورة الفنية الشعبية هى السائدة، حيث يتبدى المثقف فى حلة رسمية، يرتدى نظارة طبية، ويتأبط مجموعة من الكتب ذات العناوين المعقدة، ويدخن بشراهة، وهى الصورة التى تعبر عن انفصال المثقف عن المجتمع، وعيشه فى عالم مواز خاص لا يمت للواقع بصلة.
وفى سياق تحديد من هو المثقف عرفنا العديد من المصطلحات من قبيل ”المثقف العضوى” لجرامشى، و“المثقف الملتزم” لسارتر، و“مثقف السلطة” للجابرى. وكلها اصطلاحات تدور فى فلك علاقة المثقف بالسلطة وبالمجتمع. وفى ذات السياق، يحاول ادوارد سعيد فى ”صور المثقف” أن يقدم صورة تجمع بين الجانبين اللذين يبدوان متعارضين. فالمثقف عنده يتخذ صبغة إنسانية بحيث يقوم بدور فاعل فى المجتمع، وفى ذات الوقت يتبنى قيم إنسانية عليا تتجاوز مشكلاته الشخصية وهمومه المجتمعية، فاذا نادى بالحرية فإنما ينادى بها باعتبارها قيمة عليا تهم كل إنسان، وليس مجتمعه الذى ينتمى إليه فحسب.
والحقيقة أن المسألة، فى رأينا، يمكن أن يكون لها وجه آخر إذا بدأنا من الواقع، وحاولنا رصد الشروط الاجتماعية والتاريخية التى تنتج المثقف، والملامح الأساسية التى تميزه. وفى هذا الصدد سنحاول فى هذا المقال أن نرصد صورة المثقف التى أفرزتها الظروف الاجتماعية والحراك السياسى فى مصر فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن. وهى صورة ترتبط أكثر بالخطاب الصحفى اليومى والتليفزيونى البصرى الشفاهى. ولأنها مرحلة تاريخية ذات طابع خاص، فقد أفرزت -من خلال البرامج الحوارية فى الفضائيات- أنماطا جديدة من المثقفين، ربما لم يعرفها المجتمع من قبل، أو عرفها، لكن ليس بمثل هذا الذيوع والانتشار. فسمعنا عن ”الخبير الاستراتيجى” و“المحلل السياسى” و“الناشط الحقوقى” و ”المتحدث العسكرى”. وكلها أنماط ثقافية تعبر عن الرغبة فى الاستجابة الفورية لحاجة الجماهير لفهم ما يدور حولهم، خاصة فى ظل الأحداث اليومية الساخنة والمتلاحقة.
إن صورة المثقف قبل ثورة يناير كانت تأملية حالمة، لأن المثقف كان مقصيا بعيدا عن اللحظة الراهنة، المستكينة الهادئة، لذلك كان الاتجاه دائما صوب الماضى أو المستقبل. الماضى متمثلا فى الاهتمام الطاغى بإعادة قراءة التراث، نقدا، وتأويلا، والمستقبل متمثلا فى تشييد المدن الفاضلة والعوالم المثالية المغايرة.
وفى هذا السياق كثرت المشاريع الفكرية العربية، التى كانت تستغرق حياة المثقف بالكامل، فقد استغرق مشروع المفكر حسن حنفى ”التراث والتجديد” ما يقرب من النصف قرن، لأنه كان يقوم على محاولة إعادة بناء العلوم الإسلامية (أصول الفقه، وأصول الدين، والتصوف، والفلسفة، وعلم الكلام). وهى مسألة كانت تتناسب مع حالة الاستقرار النسبى التى كانت تعيشها البلاد فى تلك الفترة، والتى لم تكن تشهد من الأحداث إلا ما هو فردى ويومى، وكانت برامج ال ”توك شو” كافية لتغطيته والتعاطى معه إعلاميا واجتماعيا.
أما بعد يناير، فقد دعت الحاجة إلى أن يتراجع المثقف التقليدى ليتسيد المشهد هؤلاء الذين يملكون الأدوات الفنية لفهم أبجديات اللحظة الراهنة بكل تعقيداتها. لكن المسألة لم تكن بهذه السهولة فى ظل إعلام مؤدلج ولحظة مخاض عسير. فإلى أين وصلت بنا الأمور؟ ما هى التطورات التى لحقت بالصورة التقليدية للمثقف؟ وماهى السمات المميزة للمثقف التليفزيونى؟ وكيف يمكن للمثقف التقليدى أن يستجيب للتغيرات المتسارعة فى مجتمعه؟
لمعرفة الإجابة على هذه التساؤلات، فإننا ينبغى أن نتوقف عند بعض المداخلات التليفزيونية التى حدثت فى الأيام الأولى للثورة من قبل بعض الفنانين المثقفين، بحكم مشاركتهم فى إنتاج الثقافة. وفى هذا السياق يمكننا أن نستحضر لحظة ظهور المخرج خالد يوسف، وهو يقف أمام كاميرات التليفزيون فى ميدان التحرير على خلفية مبنى المتحف المصرى، وهو يصيح مشيرا إلى المتحف، محذرا من خطورة تعرضه للتخريب أو للسرقة من قبل البلطجية. والمشهد على هذا النحو، له دلالتان.. واحدة سياسية والأخرى ثقافية. وتعنى الأولى أن خالد يوسف كان يدرك طبيعة اللحظة الملتبسة التى يعيشها، وأن أى تصرف من الممكن أن يحسب عليه فيما بعد، فقرر أن ينتزع نفسه من الحاضر الضبابى ويعتصم بالتاريخ وبالحضارة وبالمعانى الكبرى الأكثر تجريدية، التى تتجاوز الواقع بكل خشونته وسخونته. وتعنى الدلالة الأخرى، وهى الأهم فى نظرنا، أن يوسف ينتمى إلى لون من الثقافة البورجوازية التى تعلى من شأن المعانى الثقافية على حساب المعانى الإنسانية الواقعية. فمصر التاريخ أهم من مصر الثورة، والتمثال الحجرى أو الفرعون المحنط أولى بالحماية من شباب مصر الثائرين، الذين كانوا يتساقطون جرحى وقتلى فى الميدان.
هذا النمط الخاص من المثقفين هو الذى تسيد المشهد فى السنوات التالية، فشاهدنا من المثقفين من تباكى على نظافة تمثال النهضة ولم يذرف دمعة واحدة على دماء المصريين المعتصمين التى سالت فوق التمثال. ومنهم من تغاضى عن حقوق الإنسان العربى المهدورة فى كل بقاع الأرض، ووقف يطالب بحقوق الحيوان فى واقعة تعذيب كلب بحى شبرا.
نموذج آخر من مثقفى التليفزيون لعب دورا كبيرا فى التأثير فى العامة وتوجيه النخبة المثقفة فى تلك الفترة، هو باسم يوسف مقدم برنامج ”البرنامج”، الذى نجح فى هز صورة رئيس الجمهورية فى فترة حكم الإخوان، عندما قدم صورة كاريكاتيرية للرئيس محمد مرسى. ولأن الرئيس، وقتها، كان رمزا سياسيا ودينيا، فقد أدت هذه الصورة إلى خلق نوع من الجرأة فى نفوس المثقفين تجاه ما هو سياسى وما هو دينى.
ونظرا لأن العقاب الدنيوى عاجل، والعقاب الأخروى آجل، فقد ماتت الجرأة على السياسى بينما تعاظمت الجرأة على الدينى فى مرحلة تالية، وأصبح الدين مطية للجميع، يتناولونه بالنقد والجريح، بمناسبة ودون مناسبة، لتحقيق مآرب خاصة. ونشأ نوع من الحساسية الدينية لدى المثقفين، وانتشرت الدعوات الرامية إلى تجديد الخطاب الدينى دون السياسى والاجتماعى والفنى والإعلامى. وتم إعادة إنتاج أسطورة بندورا، ليصير الدين هو مستودع كل الشرور.
وفى هذا السياق، ظهر نمط آخر من المثقفين، الذين يتخذون من التليفزيون والصحافة وسيلة للتعبير عن أفكارهم ولا يحملون هموما حقيقية أو يهدفون إلى معالجة قضايا جادة. هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم ”المثقفون القشريون” أو ”المتقمصون”، لأنهم ليسوا مثقفين حقيقيين، وإنما يعيشون فى دور المثقفين، بحيث يظلون طوال الوقت يتصرفون على غرار النموذج السينمائى التقليدى للمثقف، الذى يهتم بالمظهر الثقافى الكاذب دون المضمون. وهذا النمط هو الذى يطل علينا بين الحين والآخر ليثير قضية دينية مفتعلة، دون محاولة الاقتراب من مشكلات المجتمع الحقيقية. فنجد من يخرج علينا فى عيد الأضحى المبارك من كل عام، ليحدثنا عن بشاعة الذبح، أو يطلع علينا فى شهر رمضان الكريم من يعبر عن انزعاجه من مكبرات الصوت فى صلوات التهجد والفجر.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن هناك ”موضة” منتشرة هذه الأيام للتهجم على بعض الرموز الدينية ذات المكانة الخاصة فى نفوس العامة، وعلى رأسها الشيخ الشعراوى، كما أن هناك محاولات مستميتة لإقصاء البخارى من الثقافة العربية، وبتره من الوعى الجمعى. وقد تم إعداد برامج تليفزيونية مخصصة لمثل هذه الأغراض، يقدمها مثقفون تليفزيونيون محترفون، يملكون القدرة على الإقناع مع قدر من المعارف الدينية المغلوطة، مثل إسلام البحيرى وإبراهيم عيسى.
وللخروج من هذه الوضعية الثقافية الحرجة، فإننا نرى ضرورة خروج المثقف التقليدى، مثقف المشاريع، من شرنقته ونزوله إلى أرض الواقع، مع التسلح بأدوات عصرية تتناسب مع مستجدات الحياة بحيث يمكنه التعاطى مع مفردات اليومى وقضايا الآنى.. فينبغى عليه أن يدرب نفسه على الكتابة المكثفة القصيرة، ذات اللغة البسيطة الواضحة، وأن يشارك فى الصحف والمجلات، وفى الإذاعة وفى التليفزيون، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى.
مع ضرورة أن نعيد الاعتبار لمبدأ السببية ، الذى تم إهداره من قبل جيل المشاريع. فالمبالغة فى العودة للماضى والنبش فى التراث من أجل إيجاد تفسير للأحداث الحالية، من شأنه الافتئات على الأسباب النفسية والاجتماعية والسياسية المباشرة التى ينبغى أن يكون لها النصيب الأكبر فى التحليل. فمن غير المعقول أن نفسر واقعة قتل تحدث الأن، فىالقرن الحادى والعشرين، بالرجوع إلى ابن تيمية الذى كان يعيش فى القرن الثالث عشر.
بطبيعة الحال، لا يمكن إنكار أهمية الأسباب التاريخية والإيديولوجية القديمة، التى تقف وراء تصرفات اليوم، غير أن الاستغراق فى دراسة الماضى يناسب فترات الاستقرار أكثر من فترات الاضطراب ذات الحراك السياسى والاجتماعى الكبير.