بعد الأنباء المتداولة عن رحيله.. فيصل بن تركي يعلن تكفله باعتزال محمد السهلاوي

الرئيسية رياضة بعد الأنباء المتداولة عن رحيله.. فيصل بن تركي يعلن تكفله باعتزال محمد...
أعلن رئيس نادي النصر الأسبق الأمير فيصل بن تركي، تكفله بحفل اعتزال اللاعب محمد السهلاوي، وذلك بعد الأنباء المتداولة بكثرة عن رحيله عن صفوف الفريق.
وقال الأمير فيصل عبر حسابه في “تويتر”: “محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبق، فاسمحوا لي يا جماهير العالمي، سأتكفل باعتزاله، أسطورة من أساطير نادي النصر”.
يذكر أن مصادر عديدة قد ذكرت عن قُرب قيام نادي النصر بتوقيع مخالصة مالية مع محمد السهلاوي وفسخ تعاقده؛ حيث أصبح خارج الحسابات الفنية لمدرب الفريق.