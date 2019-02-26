بعد حلقة برنامج “داود”.. تعديل خانة الأبناء من غير السعوديين في “أبشر” | فيديو

تعديل خانة الابناء من غير السعوديين في #ابشر شاهد ردود فعل ضيوف حلقة الامس من #ازواج_وزوجات_المواطنين#داود_الشريان

على قناة#SBC pic.twitter.com/0ujQObkNZD

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019