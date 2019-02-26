بعد حلقة برنامج “داود”.. تعديل خانة الأبناء من غير السعوديين في “أبشر” | فيديو

قالت 4 نساء من المولودات لأم سعودية وأب غير سعودي أو متزوجات بمواطنين، إن تغييرا طرأ على حالاتهن ومسمياتهن على نظام “أبشر”، عقب حلقة برنامج داود الشريان أمس.
وأوضحت النساء أنه بالدخول على تطبيق “أبشر” اليوم الإثنين، وجدن أن مسمياتهن على تطبيق “أبشر” قد تغيرت من “الخدم” أو العمالة المنزلية إلى مسمى “تابعين ومكفولين غير سعوديين”، وقدمن الشكر للجوازات والمسؤولين.
تعديل خانة الابناء من غير السعوديين في #ابشر شاهد ردود فعل ضيوف حلقة الامس من #ازواج_وزوجات_المواطنين#داود_الشريان
على قناة#SBC pic.twitter.com/0ujQObkNZD
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019