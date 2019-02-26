خدمة طبية جديدة بمستشفى الملك فهد بجدة

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
تولى إدارة مستشفى الملك فهد بجدة أهتمام كبير بتنوع الخدمات الصحيحة المقدمة مع الحرص على جودة تلك الخدمات وتماشيها مع معايير المحلية والعالمية وذلك فى إطار رؤبة المملكة 2030 .
وفى هذا السياق قام فريق طبي بقيادة الدكتور فهد المولد رئيس قسم الأشعة وإستشارى الأشعة التداخلية في المستشفى و الدكتور احمد هارون استشاري الأشعة التداخلية من تركيب أول قسطرة غسيل بريتوني للكلى بالمستشفى .
و في جانب اخر أوضحت دكتورة اريج الحازمي استشارية و رئيسة قسم الكلي بالمستشفي أن هذا النوع من الغسيل الكلوى هو خيار اخر للغسيل الكلوي ويختلف عن الغسيل الدموي باعتماده على التخلص من السموم بإستخدام غشاء البريتون الذى يغطى أعضاء البطن حيث يتم إدخال القسطرة لضخ سائل الغسيل ومن ثم يتم سحب السائل المحتوى على المخلفات، وتعتمد مكانيكية العمل على إختلاف الضغط الأسموزى بين السوائل.
وأضافت أن هناك نوعين من غسيل الكلي البريتونى هما الغسيل البطني اليدوي المستمر يتم بواسطة تغيير سائل الغسيل البريتوني يدويا أربع مرات يومياً. والنوع الثانى هو الغسيل البطنى الآلي يتم بواسطة تغيير سائل الغسيل البريتوني باستخدام جهاز للغسيل البريتوني أثناء النوم
ويصلح هذا النوع من الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي من جميع الفءات وخصوصا من لديهم التزامات عمل او دراسة او نشاطات اخرى ويفضلون اداء الغسيل بالمنزل وكذلك الذين يعانون من ضعف عضلة القلب أو إنخفاض ضغط الدم المتكرر أثناء الغسيل الدموي
ويتميز الغسيل البريتوني بمحافظته على المتبقى من وظايف الكلى لوقت أطول وفقا للدراسات الحديثة مما نتج عنه توجه عالمي لزيادة أعداد الغسيل البريتوني
بينما لا يفضل إستخدام هذا النوع من الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي فى حالة وجودا الإستسقاء البطنى أو الالتساقات الشديدة التي تحول دون عمل القسطرات.