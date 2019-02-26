شاهد.. أمير حائل يكرّم ممرضتين وطالب طب لمساهمتهم في إسعاف مصاب بحادث مروري

كرّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، في مكتبه بالإمارة (الثلاثاء)، ثلاثة من ممتهني الطب بالمنطقة أسهموا في إنقاذ مصاب في حـادث مروري جنوب مدينة حائل.
وكان المكرّمون الثلاثة قد تصادف مرور كل واحد منهم بموقع الحادث، وهم طالب كلية الطب بجامعة حائل “فهد الحمّاد” وممرضتان من العاملات في صحة حائل، “وفاء محمد العنزي” من مستشفى حائل العام، و”مريم مشعان الشمري” من مركز صحي الوسطاء.
وأثنى أمير حائل على عملهم الإنساني والمهني، مؤكداً أن موقفهم كان أمراً غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن المعطاء.