الرئيسية حوادث شرطة الرياض تقبض على مواطن ظهر بمقطع وهو يتحرش بامرأة في مطعم
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة في أحد مطاعم بالرياض.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر).
وأضاف التويجري أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.