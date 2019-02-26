فيديو | لحظة وصول ترامب وكيم جونغ أون إلى فيتنام لعقد قمة ثانية

وصل كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى فيتنام حيث سيعقدان قمة ثانية لبحث اتفاق لتخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية “يونهاب” أن القطار المدرع الذي حمل كيم وصل، (الإثنين)، إلى محطة “دونغ دانغ” للقطارات بولاية لونغ سون في فيتنام، حيث استقل كيم من هناك سيارة للتوجه إلى عاصمة البلاد هانوي، في رحلة تمتد 170 كيلومتراً ويُتوقع أن تستغرق عدة ساعات.
ووصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي (الثلاثاء)، لحضور القمة، حيث أكد ترامب في تصريحات سابقة أنه يتطلع لقمة ناجحة مع نظيره الكوري الشمالي.
وصرحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الزعيمين سيعقدان اجتماعاً قصيراً مساء الأربعاء، ثم يحضران مأدبة عشاء، ثم يجريان مباحثات رسمية ثنائية، إضافةً إلى محادثات منفردة لكل منهما مع المسؤولين الفيتناميين.
وكان ترامب وكيم قد عقدا قمة تاريخية في يونيو 2018 في سنغافورة، حيث وقّعا على اتفاق مبدئي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.