فيديو | مركبة تتحول من سيارة إلى طائرة في 10 ثوانٍ فقط

في الاختبار الخمسين لتحليقها، بدأت شركة “فاهانا” إظهار قدرات مركبتها الطائرة “ألفا تو” المزوّدة بثمانية معززات تمكنها من التحليق والهبوط عمودياً والتحرك على الطرق بشكل تقليدي وبكفاءة عالية
وأكدت “فاهانا” – التي تستثمر فيها وحدة “إيه 3″ التابعة لـ”إيرباص” – أن هذه المركبة الطائرة يمكنها التحليق لمدة تزيد على خمس ساعات متواصلة، وذلك ما حدث بالفعل خلال اختبارات في “أوريجون”
وتم تشغيل “ألفا تو” كسيارة لفترة ثم تتحول إلى طائرة في عشر ثوانٍ فقط لتحلق بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وجمعت “فاهانا” بيانات تتعلق بتشغيلها للاستفادة في المزيد من التطوير للمركبة في المستقبل
ومن المتوقع أن تصبح هذه المركبة بمثابة خدمة عادية لصالح التاكسي الطائر وربما يتم اقتناؤها بشكل خاص كالسيارات الشخصية.