فيديو | هجوم وتدافع كبير في متجر بالكويت بسبب “التخفيضات”

تسبب إعلان أحد المتاجر الكبرى بالكويت عن تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ58، في حدوث ازدحام وتدافع كبير بين المستهلكين الذين قدموا بغزارة على المتجر للاستفادة من التخفيضات.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر هجوم العشرات من الزبائن على المتجر فور فتح أبوابه، حيث حدث تدافع كبير فيما بينهم، ما تسبب في سقوط وتحطم بعض الأدوات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية المعروضة.
يُذكر أن تلك المشاهد تتكرر في الكثير من الدول، خاصةً عند الإعلان عن تخفيضات وتنزيلات لأسعار البضائع في بعض المناسبات الوطنية والموسمية.