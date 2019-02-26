فيديو وصور | شاهد احتفال “مطارات الرياض” بالكويتيين في يومهم الوطني

احتفلت شركة مطارات الرياض بالمواطنين الكويتيين المسافرين والقادمين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث قدمت لهم الورود والهدايا والحلى بمناسبة اليوم الوطني للكويت 58.
وأظهر مقطع فيديو وصور عديدة استقبالا حافلا بمواطني الكويت القادمين للمطار، في جو احتفالي مبهج يناسب قيمة الحدث، وصاحبه حمل الأعلام التي زينت كذلك جنبات المطار، فيما ارتسمت الابتسامة العريضة على محيا الكويتيين.
وكان للأطفال نصيب كبير في الاحتفال، حيث قُدمت لهم هدايا خاصة تناسب أعمارهم، وورود جميلة جعلت من رحلتهم مناسبة سعيدة واحتفالا باليوم الوطني للكويت الشقيقة.
في #اليوم_الوطني_الكويتي_58 .. شاهد كيف احتفلت #مطارات_الرياض مع مسافري مطار الملك خالد الدولي #إخوة_وسند 🇰🇼🇸🇦 pic.twitter.com/09VhYIs0r1
— مطارات الرياض (@riyadhairports) February 25, 2019