الرئيسية رياضة “فيصل أبوثنين” يعلّق على وصف الطفل “فيصل” لـ “جوميز” مصاب بالصرع
وجّه لاعب الهلال السابق “فيصل أبوثنين”، اليوم الإثنين، انتقاداً للطفل “فيصل الغامدي” الذي أصيب بفزعٍ عند احتفال مهاجم الفريق اللاعب الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” بهدفه في شباك الاتحاد، وذلك بسبب تصريحاته بأن اللاعب مصاب بالصرع.
وكان فيصل صرّح بأن جوميز كان يوجه نظرات غريبة إليه عند احتفاله بالهدف، معتبراً ذلك عرضاً من أعراض الصرع، ما دفع أبوثنين للتساؤل قائلاً: “كيف يعاني جوميز من الصرع؟ هل يعقل أن يدفع الهلال ملايين على لاعب يعاني من الصرع؟”.
كما علّق أبوثنين خلال لقائه مع برنامج “الديوانية”، منتقداً الإعلاميين الذين “ضيعوا الأمانة” بتناقلهم وصف جوميز بالمريض بالصرع، مشيداً بمنح اللاعب قميصه للطفل عقب المباراة، اعتذارًا عمّا تسبب فيه من فزع.