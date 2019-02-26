لن تقودي.. كلاكيت.. ثاني مرة !

انتشر مقطع لامرأة ملقيِّة على الأرض إثر حادث مروري فيما يبدو..دون معرفة إن كان الخطأ منها أو عليها..بل دون معرفة ما إذا كانت تقود السيارة أصلاً أم أنها كانت مجرد راكبة أو عابرة للطريق..ودون معرفة ما إذا كانت مصابة فقط أو أنها فارقت الحياة..مع تعليق صحوي خبيث..يقول :
” هذه نهاية السواقه ماتت الله يرحمها”
طبعاً المقصود هو الاعتراض بشكل غير مباشر على سماح الدولة بقيادة المرأة للسيارة..وإيهام للمتلقي بأن موقف هؤلاء المتشنجين الموسوسين هو الصحيح وأن موقف الدولة خطأ.
ونقول لهؤلاء :
ألم يمتْ الرجال عندنا بسبب السواقة والحوادث المرورية من قبل؟!
ألا يعلم هؤلاء الموسوسون أنه حتى قبل أن تقود المرأة السعودية سيارتها فإن النسبة الأعلى في العالم للوفيات والإصابات بسبب الحوادث هي عندنا للأسف؟!
ألم يرَ هؤلاء الموتورون حالتنا وتخبطنا في القيادة إلى اليوم؟!
ألم يروا كيف هي الفوضى اليومية في الشوارع والحارات خاصة عند مدارس البنات وعند المساجد..وجميعها من (ذكران)يمتطون سيارات آخر موديل بينما عقولهم ما زالت موديل العصر الحجري..وسلوكهم ما زال سلوك إنسان الغابة؟!
من المعروف عالمياً أن المرأة أكثر التزاماً بقوانين المرور..وتتسم قيادتها بالهدوء والانضباط..ولم نرَ إلى اليوم فتاة تقوم(بالتفحيط)وتضع على كتفها عمامة لم يتم غسلها منذ مائة سنة وتشرب(الحمضيات)و(تعربج)مع صديقاتها.
الحقيقة أننا لم نرَ هذه المناظر إلا من مجموعة ذكور يسمونهم أهلهم رجالاً للأسف..وهؤلاء الفوضويون أنفسهم هم من يقودون الحملة المضادة الآن ضد قيادة المرأة للسيارة.
قاتل الله فكر الصحوة الخبيث.