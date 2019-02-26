مختص: رواتب بعض المتقاعدين أقل من خط الفقر.. وأنظمة التقاعد لا تتحمل بمفردها المسؤولية

قال مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية أسامة الحناكي، إن من الصعب تحميل أنظمة التقاعد بمفردها المسؤولية الكاملة في مكافحة الفقر، على الرغم من أن رواتب بعض المتقاعدين أقل من خط الفقر، مشيراً إلى أن مكافحة الفقر مسؤولية تقع على عاتق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وأضاف الحناكي، في حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن أفضل وسيلتين لمكافحة الفقر؛ هما ربط معاش التقاعد بالتضخم، وأن يأتي نظام الضمان الاجتماعي ليقدم الفارق في المبلغ الذي يوفر الحياة الكريمة للمتقاعد.
واعتبر أن برامج سوق العمل التفعيلية تركز على بناء القدرات والمهارات والتحفيز وسياسات التوطين، غير أنها مازالت تفتقر إلى الارتباط القوي بمنظومة الحماية الاجتماعية.
راتب المتقاعد أقل من خط الفقر.. ما الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي له؟
أسامة الحناكي مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/3XIB34qVU6
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 24, 2019