مختص: رواتب بعض المتقاعدين أقل من خط الفقر.. وأنظمة التقاعد لا تتحمل بمفردها المسؤولية

راتب المتقاعد أقل من خط الفقر.. ما الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي له؟

أسامة الحناكي مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/3XIB34qVU6

— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 24, 2019