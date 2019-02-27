“أمل جدة” يُدرب 100 مرشد طلابي للوقاية من أضرار المخدرات

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
نفذت ادارة مجمع الامل للصحة النفسية وخدمات علاج الادمان بجدة دورة تدريبية لأكثر من 100 مرشد طلابي من منسوبي تعليم جدة للوقاية من اضرار المخدرات ، وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومان.
وذكر خالد الزايدي مدير التوعية الصحية بمجمع الامل ان هذه الدورة تركز على عدة محاور اهمها دور المرشد الطلابي في صناعة برامج التوعية بالإضافة الى طبيعة مرض الادمان وطرق تشخيصه وعلاجه والامراض العضوية المصاحبة للإدمان والتحصين الروحي للطلاب إضافة الى دور الاسرة والمدرسة في الوقاية من الادمان.
فيما اكد المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أن هذه الدورة التدريبية التي يقدمها عدد من المتخصصين من منسوبي مجمع الأمل تعتبر من الأنشطة التوعوية التي يقيمها المجمع بصفة دورية و تستهدف جميع فئات المجتمع ، مؤكداً على الدور الهام للمرشد الطلابي في حماية الطلاب و التعرف على مشاكلهم و سبل الوقاية من آفة المخدرات.