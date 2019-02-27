“إل جي” تقدم أول هاتف في العالم ببصمة “الأوردة”.. تعرف على مواصفاته

كشفت شركة “إل جي” عن أول هاتف ذكي في العالم يدعم المصادقة عن طريق بصمة أوردة اليد وأيضاً أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس “LG V50 ThinQ 5G”، خلال مشاركتها فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية.