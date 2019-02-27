بوادر أزمة أمنية بين أمريكا وبريطانيا بسبب “هواوي”

وبحسب رويترز، قال بومبيو لشبكة فوكس بزنس يوم الخميس “إذا استخدمت دولة ما هذه التكنولوجيا، ووضعتها في بعض أنظمة المعلومات الحساسة الخاصة بها، فلن نتمكن من مشاركة المعلومات معهم، ولن نتمكن من العمل معاً”. وأضاف “نحن لن نعرض المعلومات الأميركية للخطر.”