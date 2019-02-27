تسهيلًا على المواطنين والمقيمين.. تمديد العمل في 4 محطات للفحص الفني للسيارات خلال الفترة المسائية

الرئيسية أنحاء الوطن تسهيلًا على المواطنين والمقيمين.. تمديد العمل في 4 محطات للفحص الفني للسيارات...
أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم الأربعاء، تمديد العمل في أربع محطات خلال الفترة المسائية في مدن الرياض والدمام وجدة ومكة المكرمة، بدءًا من يوم الأحد القادم؛ وذلك تسهيلًا على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الإدارة أنه بتعليمات ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، جرى إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال المركبات في فترة المساء حتى الساعة الـ 11 مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس، أما في يوم السبت فستغلق تلك المحطات أبوابها في الساعة الـ 10 مساءً.
ويعدّ الفحص الفني أحد أهم برامج السلامة الذي تحرص الإدارة العامة للمرور على تطبيقه لرفع مستوى وتنمية سلامة المركبات وتخفيض معدلات الحوادث المرورية وحماية البيئة من التلوث الناجم من عوادم المركبات، وكذلك إخفاء المركبات المشوّهة وتحقيق الانسيابية في حركة المرور، وتحديد الخلل الموجود بالفعل في المركبة وكشف الأعطال وشيكة الحوادث، وإطالة عمر المركبة؛ حيث يتم فحص أكثر من 73 جزءًا في المركبة الواحدة، وتتميَّز مراحل الفحص بالدقة والشمولية والموضوعية كما يحقّق هذا الفحص الطمأنينة لقائدي المركبات ولغيرهم بإذن الله.
ويعدّ الفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة من أفضل البرامج المطبقة حتى الآن في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد دراسة النظم المطبقة في دول مختلفة، واستطاع تحقيق الأهداف المرجوّة من خلال تحقيقه المتطلبات من تطبيق برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات.
وشهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قبل يومين، توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد بجدة؛ لتحل بدلًا من المحطة القديمة الواقعة في حي النزهة، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.
وتتضمن المحطة الواقعة على مساحة 15 ألف متر مربع- بحسب الاتفاقية- 5 مسارات ضمن نطاق مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات «صناعية عسفان» الواقعة شمال جدة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهرًا.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا للمشروع الذي وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه في عسفان؛ ليكون بديلًا لـ«الصناعية» الواقعة في حي النزهة، التي جرى إغلاقها قبل نحو عامين، بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تماشيًّا مع خطط تطوير الواجهة الجنوبية للمطار.
وتشمل صناعية عسفان الواقعة على مساحة 5 ملايين متر مربع، 2400 ورشة متعددة التخصصات، بين ورش للسيارات وأخرى للديكور، ومراكز بيع قطع غيار مستودعات، وغيرها من الأنشطة المهنية ومراكز الخدمات، إضافةً إلى مواقف السيارات التي خصص لها 50% من مساحة المشروع.
وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم، ونظام مراقبة وأمن وسلامة؛ بهدف تطوير الخدمات.