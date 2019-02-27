ملتقى “كفى” النسوي السابع ينطلق السبت القادم

يطلق القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة يوم السبت القادم الموافق 25/6/1440هـ ولمدة خمسة أيام ملتقى كفى التوعوي النسائي السابع.
من جهتها أفادت رئيسة القسم النسائي بكفى الأستاذة سلوى سروجي أن هذا الملتقى يأتي بعد 6 ملتقيات سابقة انطلقت من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه الدين ولحماية وتحصين بنات الوطن من أضرار التدخين والمخدرات وفق رؤية مملكتنا الحبيبة2030.
وبيّنت سروجي أن الملتقى والذي يتوقع أن يحظى بزيارة المئات من الفتيات والأمهات والمهتمات سيتضمن لقاءات توعوية ودورات تدريبية يقوم عليها نخبة من المتخصصات في التوعية وعلاج الإدمان، بالإضافة الى البازارات والمسابقات الهادفة والجوائز القيمة للمشاركات.