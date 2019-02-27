“موبايلي” تنهي تجارب حية لتشغيل شبكاتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع “اريكسون”

الرئيسية الشركات “موبايلي” تنهي تجارب حية لتشغيل شبكاتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع...
أنهت موبايلي تجارب حية في مجال تشغيل شبكاتها والتي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة ونمو استخدام البيانات بالتعاون مع شركة اريكسون.
وقد أظهرت هذه التجارب جاهزية البينة التحتية لشركة موبايلي لهذا النوع من التقنيات المتطورة وقدرتها على إدارة عملياتها وذلك مع بدء استخدام تقنيات إنترنت الأشياء IoT والجيل الخامس. وتتيح هذه التجارب لموبايلي تطبيق مراقبة الأداء لعمليات الشبكة بشكل استباقي والتعامل مع التحديات التي تواجهها الشبكة قبل حدوثها.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبو دومة قائلاً: “تتماشى رؤية موبايلي مع رؤية المملكة 2030 من خلال جلب التقنيات المتطورة التي تساهم في دعم التحول الرقمي، من خلال استثمارنا المستمر في الشبكات المتطورة التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون القائم مع إريكسون، ونحن في موبايلي نعمل على الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تبرز دور المملكة كمركز للابتكار والتقدم “.
من جانبها قالت السيدة رافيه إبراهيم، رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نتيجةً لتسارع عملية التحول الرقمي في المنطقة، نحن ملتزمون بدعم شركائنا بأحدث التقنيات المتطورة وتمكين الشبكات الذكية، وينبع ذلك من شغفنا لتعزيز كفاءة الخدمات المدارة. وبناء على ذلك، فنحن ملتزمون بدعم موبايلي في تطوير شبكتها من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي”.