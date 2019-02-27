وزير الاتصالات: المملكة تطمح لأن تكون أكبر الأسواق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرئيسية أنحاء الوطن وزير الاتصالات: المملكة تطمح لأن تكون أكبر الأسواق الرقمية في الشرق الأوسط...
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، إن المملكة تسعى لأن تكون أكبر الأسواق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن سوق المعلومات التقليدية في المملكة يبلغ 45 مليار ريال، ويبلغ سوق التقنيات الناشئة 37 مليار ريال، ما جعل المملكة من الأسواق المصنفة ضمن الأكثر نمواً في العالم.
وأضاف – على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في إسبانيا ـ أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، متوقعاً أن تبلغ مساهمة المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 7.5 مليار ريال في عام 2030.
وأكد السواحه أنه متفائل بأن تكون المملكة نموذجاً فريداً ومقياساً للمدن الذكية في العصر الحديث، منوهاً بالتجربة التقنية السعودية في مجال إدارة حشود الحجيج وزوار الحرمين الشريفين، ومن خلال توفير تقنيات التعرف على الوجوه، والمواقف الذكية والمرور الذكية.
كما أشار إلى ما تحققه مؤسسات حكومية سعودية من نقلات نوعية نحو التحول الرقمي واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.