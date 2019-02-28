هزيمة تنظيم داعش في سوريا فتح الباب حول مصير العائدون من سوريا الي بلدانهم الاصلية التي رفضت استقبالهم لانهم يحملون افكار متطرفه قد تؤثر علي الامن القومي وتهدد السلم المجتمعي اذا عمل هؤلاء علي نشر افكارهم داخل المجتمع.
بريطانيا اسقطت الجنسية عن الفتاة شميمة وهي بريطانية من اصول بنجلاديشية هربت الي سوريا وتريد العودة الي بريطانيا لكن طلبها قوبل بالرفض وتم اسقاط الجنسية عنها واتخذت فرنسا نفس الموقف واعلنت انها سوف تدرس عودة هؤلاء الي فرنسا لكنها قلقة من عودتهم وفي الوقت الذي طالب فيه ترامب الدول تحمل مسؤوليتها واسترداد اعضاء التنظيم الارهابي داعش من سوريا رفض ترامب عودة هدي مثني التي تنتمي لداعش لكن المانيا عبرت عن استعدادها لاستقبال العائدون من سوريا من تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية الالمانية رغم معارضة الاحزاب اليمينية المتطرفة في المانيا.
رفض الدول للعائدون من سوريا لان عودة هؤلاء ربما تشهد هذه الدول بعد عودتهم عمليات ارهابية علي طريقة الذئاب المنفردة التي لجأ اليها اعضاء داعش لتنفيذ عمليات ارهابية في دول اوروبية وكان نصيب الاسد من هذه العمليات في فرنسا ثم انتقلت الي عدة دول اوروبية اخري.
المخابرات العراقية قامت باعتقال ١٣ من قيادات اعضاء تنظيم داعش في سوريا وتسلمت من قوات سوريا الديمقراطية اكثر من ١٤٠٠ من اعضاء داعش لمحاكمتهم امام القضاء العراقي.
سوريا رغم هزيمة التنظيم فيها الا ان هناك عددا كبيرا من الخلايا النائمة من تنظيم داعش ربما يمكن ان تنهض هذه الخلايا النائمة في اي وقت وتهدد سوريا ودول المنطقة بعد معلومات تفيد انتقال عدد كبير منهم الي ليبيا.
ازمة داعش سببها الدعم القطري لهذة التنظيمات الارهابية وفتح اردوغان الحدود مع سوريا لدخول اعضاء التنظيم وهناك علاقة وطيدة بين قطر وتركيا وداعش واردوغان علي علم بتحركات داعش واعلن في خطاب له قبل ذلك ان اعضاء التنظيم في سوريا سوف يتم نقلهم الي ليبيا وسيناء في مصر وهذا الاعتراف اكبر دليل علي ان اردوغان له صلة بتنظيم داعش بالاضافة الي ان اخطر القيادات الارهابيةالهاربين من مصر وليبيا موجودين علي الاراضي التركية تحت حماية النظام التركي لذلك اذا ارادت الدول الغربية محاكمة افراد تنظيم داعش عليهم ان يحاكموا من قدم لهم الدعم والتمويل وجعلهم ضحايا واعضاء في تنظيمات ارهابية.
تنظيم الحمدين واردوغان والملالي اكبر خطرا علي العالم من العائدون من سوريا ويجب محاكمتهم لكي يستريح العالم من شرورهم.