العالمي يواصل مطاردة المتصدر .. وأحد يواصل السقوط متذيلًا للترتيب

ضمن قمم الجولة الـ 22 من منافسات دوري گأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التقى الشباب نظيره النصر حقق فيهـا العالمي النقاط الثلاثة واستمر في ملاحقة الهلال في سباق صدارة الدوري بهـدف عن طريق هـدافه عبدالرزاق حمدالله.
حيث بدء اللقاء بتحفظ من الفريقين وسيطرة ع وسط الميدان ومحاولات تسديد من خارج المنطقة لم يكتب لهـا النجاح ،بعدهـا تقدم النصر وهدد مرمى الشباب بتسديدة عن طريق نور الدين مرابط تصدى لهـا القائم كأخطر فرصة من بدايه اللقاء .. وفي الدقيقة الـ 37 من رگله زاويه ارسلها جوليانو أخطاء حارس مرمى الشباب بن مصطفى في ابعادها ويرسلهـا حمدالله برأسية معلنا تقدم النصر بهدف اللقاء ويعلن بعدهـا الحكم نهايه الشوط الاول.
بالشوط الثاني حاول فريق الشباب الخروج من مناطقة ومجاراة النصر لكن دون خطورة تذكر قابله مرتدات نصراويه لم يكتب لها النجاح لينتهي اللقاء بفوز نصراوي رفع به رصيده للنقطة الـ 49 بالمركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر بينما ظل الشباب على نفس الرصيد السابق بـ 40 نقطة بالمركز الثالث.
وضمن نفس الجولة التقى أحد ضيفه الفتح في معرگة للهروب من مناطق الهبوط لكن انتهى اللقاء بتعادل سلبي يظل عن اثره متذيلا للترتيب بـرصيد 13 نقطة فيما ارتفع رصيد الفتح للنقطة الـ 32 بالمرگز السابع.