الرئيسية أنحاء الوطن “العدل”: السماح بإعادة تسجيل صكوك الأراضي التالفة إلكترونيًا وفقًا لضوابط محددة
كشفت مصادر مطلعة، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر توجيها لكتابات العدل، يقضي بإعادة تسجيل صكوك الأراضي التالفة إلكترونيا، وفقاً لضوابط محددة.
وتضمنت الضوابط التي حددها توجيه وزير العدل بإعادة تسجيل صكوك الأراضي التالفة، وفقاً لـ”عكاظ”، التأكد من سلامة الضبط ومطابقته للصك مع سلامة الأساس، بعد أخذ إقرار من المالك بأن العقار ما زال في ملكه وتحت تصرفه.
وأوضحت المصادر، أن عقاريين قدروا قيمة العقارات المقيدة بصكوك تالفة وقديمة بالمليارات ولا يمكن حصرها، وهي موزعة في المدن الرئيسية والأحياء القديمة، مبينة أن استفسارات وردت للوزارة بشأن رصد السجلات التالفة وممزقة بفعل القدم، ما استدعى دراسة الواقعة والتوجيه بحسمها.
يذكر أن وزير العدل كان قد أصدر توجيها بأن تتولى المحكمة التي لديها صك العقار استخراج بدل الصك المفقود أو التالف، في حال انتقال الولاية المكانية لمحكمة أخرى، فيما أتاحت الوزارة خدمة تقديم طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية.