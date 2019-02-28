بعد تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين.. تعرّف على القوة العسكرية لكل من الهند وباكستان

تصاعد التوتر خلال الساعات الأخيرة بين الجارتين النوويتين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند إثر شنّ القوات الجوية الهندية غارة على مواقع داخل الأراضي الباكستانية، وردّ باكستان بإسقاط طائرتين هنديتين قالت إنهما اخترقتا مجالها الجوي.
وسنعرض هنا مقارنة بين الدولتين من حيث القوة العسكرية والاقتصادية، والتي قد تعطي مؤشرات مهمة عن الصراع بين القوتين النوويتين.
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 2.69 تريليون دولار، وعدد سكانها يزيد على 1.3 مليار نسمة، في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 307 مليارات دولار، ويتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة.
ومن الناحية العسكرية، فإن ميزانية الجيش الهندي – بحسب موقع “جلوبال فاير باور” – تبلغ 47 مليار دولار، في حين لا تزيد ميزانية الجيش الباكستاني على 7 مليارات دولار، ويبلغ تعداد الجيش الهندي 2.4 مليون جندي، وعدد الجيش الباكستاني 919 ألف جندي.
وتملك الهند أكثر من 4400 دبابة، وباكستان قرابة 200 دبابة، كما أن الهند تملك حاملة طائرات واحدة و16 غواصة و14 بارجة حربية، في حين لا تملك باكستان أي حاملة طائرات وتتركز قوتها البحرية على 5 غواصات و10 بوارج حربية. وعلى صعيد القوات الجوية فإن الهند تملك 2185 طائرة، وتملك باكستان 1281 طائرة.
وتتفوق باكستان على الهند في عدد الرؤوس النووية؛ حيث إن لديها ما بين 140 و150 رأساً نووياً، في حين تملك الهند ما بين 130 و140 رأساً نووياً.
وتتنازع كل من الهند وباكستان والصين على إقليم كشمير الذي تزيد مساحته على 220 ألف كلم مربع، ويبلغ عدد سكانه بحسب عدة تقديرات نحو 13 مليون نسمة، حيث تحتل الهند 48% من الإقليم، وتسيطر باكستان على 35% منه، والصين على 17% من مساحة الإقليم.