توقيع اتفاقية تعاون لتشغيل أول مركز لتعزيز الصحة على مستوى المملكة في مكة

وقعت إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بحي الحمراء اتفاقية مشاركة مجتمعية مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية درهم وقاية؛ لتشغيل المركز الصحي الوقائي بمكة المكرمة، بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، ورئيس مجلس ادارة جمعية درهم وقاية الدكتور عبدالفتاح إبراهيم سندي.
وأبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والرئيس التنفيذي بالإنابة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور وائل حمزة مطير أن هذا المركز يعد الأول على مستوى المملكة وهي أول اتفاقية شراكة مجتمعية يعقدها التجمع الصحي؛ لتطبيق احد مبادرات نموذج الرعاية الصحية لتعزيز الصحة ( keep well center)
حيث يقوم المركز بتقديم الخدمات الوقائية لتعزيز صحة المجتمع متمنياً بأن تعود الفائدة من هذه التجربة لجميع المقيمين و الزوار بمكة.
وذكر رئيس مجلس ادارة جمعية درهم وقاية الخيرية الدكتور عبدالفتاح إبراهيم سندي أن هذه الشراكة هي أحد النقاط لتحقيق أهداف الدولة لرؤيتها ٢٠٣٠ حيث تقوم على تقديم خدمات نموذج الرعاية الصحية وهو الوقاية قبل العلاج خاصة في الأمراض المزمنة في كيفية الوقاية منها وأخذ التدابير اللازمة لتجنبها وتجنب آثارها السلبية في حالة الإصابة بها.
مبيناً أن الجمعية تعد الأولى من نوعها في انشاء هذا المركز الصحي الوقائي الذي يتماشى مع أهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة حيث ينتمي لهذا المركز أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة من جميع التخصصات الصحية من مختلف الكليات بمكة شاركوا في العديد من الحملات والبرامج التطوعية الصحية في موسم الحج والعمرة بالإضافة للمشاركة في حملة شلل الأطفال مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالخالدية.
وأبانت الدكتور آسيا الرقعان قائد نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية أن نظام الحفاظ على الصحة هو احد أنظمة نموذج الرعاية الصحية ويهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض حيث اعتمدت عدة مبادرات تحت هذا النظام يتم من خلالها الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع عن طريق تطبيقها من خلال المركز الوقائي لتعزيز الصحة.
فيما أوضح قائد نظام الحفاظ على الصحة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور جاسر الشهري أن هذه الاتفاقية تعد صناعة لنموذج جديد وهو المركز الصحي لتعزيز الصحة والذي يعد مرحلة أولى لما قبل الرعاية الأولية أي قبل المستشفيات العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يقوم بالدور الوقائي من خلال سحب الخدمات الوقائية من بعض المراكز الصحية كمرحلة أولى؛ لتقديمها للمستفيدين من خلال مركز تعزيز الصحة، مما يدعم المراكز الصحية للتركيز في للخدمات العلاجية وكذلك للخدمات التي تنتقل من المستشفيات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتنفيذ مبادرات أنظمة نموذج الرعاية. بينما يركز مركز تعزيز الصحة على جميع أنشطة تعزيز الصحة في المجتمع.
ومن أمثلة الخدمات التي يقدمها المركز الوقائي تطعيمات الحملات، الصحة المدرسية، والتثقيف الصحي بالمجتمع والصحة الوقائية في موسمي العمرة والحج، وغيرها من الخدمات التي سيتم اطلاقها تدريجياً.
موضحاً بأن المركز نفذ قبل أسبوعين حملة تطعيم شلل الاطفال للمنطقة التابعة لمركز صحي الخالدية بإشراف ادارة المراكز الصحية بالصحة العامة وتنفيذ جمعية درهم وقاية، وقد بلغ عدد الأطفال المطعمين أكثر من ٣٣٠٠ طفل، مبيناً بأن القيمة الإقتصادية المتوفره من هذا المشروع تتجاوز ١٨٠ الف ريال بأكثر من ١٢٠٠ ساعة تطوع بمشاركة ٥٣ متطوع ومتطوعة على مدار ٥ أيام في الفترة المسائية، فيما تفرغ موظفي مركز صحي الخالدية لتقديم الخدمات العلاجية في الفترة الصباحية.