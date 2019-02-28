حلقات خيركم تُحفظ القرآن بلغة الإشارة

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسمع الذي يصادف يوم الأحد 26 جمادى الآخر بهدف نشر التوعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وفي إطار اهتمام جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة بهذه الفئة الغالية، أطلقت العديد من البرامج التعليمية المتخصصة.
يقول رئيس جمعية خيركم بمحافظة جدة المهندس عبد العزيز بن عبد الله حنفي: تحقيقاً لرسالة الجمعية بربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم وحرصاً على تعليم ذو الاحتياجات الخاصة القرآن الكريم أطلقت خيركم العديد من البرامج التعليمية للطلاب المعاقين سمعياً بالطريقة التي تتناسب مع قدراتهم وتوفير البيئة التعليمية.
فأطلقت خيركم أول حلقة متخصصة في تعليم القرآن لضعاف السمع على مستوى المملكة. وأول حلقة مختصة لتحفيظ القرآن لذوي الاعاقة السمعية على مستوى المنطقة الغربية، بالتعاون مع الجمعية السمعية للإعاقة السمعية.
وافتتحت حلقة الأمل للصم ضمن مشروع (القرآن نورني) لذوي الاحتياجات الخاصة وهي: حلقة لتعليم القرآن الكريم للطلاب المعاقين سمعياً بدمجهم في حلقات الجمعية في الفترة المسائية باستخدام لغة الاشارة و الكتابة و عرض تفسير ومعاني الآيات على الشاشة الالكترونية مع تنفيذ برامج تعزز من دمجهم في المجتمع. كما أطلقت مشروع ( قادرون) بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية لذوي الاعاقة السمعية يقوم عليها نخبة من المعلمين الذي يجيدون لغة الإشارة.
وأطلقت خيركم تطبيق (القرآن نورني) باللغتين العربية والانجليزية للهواتف الذكية ويعتبر التطبيق الأول من نوعه على مستوى العـالم، ويعمل من خــلال خاصية إرسال واستقبال الآيات كتابياً وبلغة الإشارة للصم والبكم، وهو مجاني في المتاجر الإلكترونية.