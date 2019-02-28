“دكتور نور” برنامج طبي يلقى الضوء على أحدث الدراسات بقناة العائلة

تستعد قناة العائلة ٢٤ السعودية لبث برنامج جديد في مارس المقبل يحمل أسم “دكتور نور” يقدمة الدكتور نور الدين مصطفى عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك والذي كشف ان البرنامج يعد انطلاقة فى مجال التعاون الإعلامى المصرى السعودى مشيرا انه سيتضمن كافة، المجالات الطبية والذى يعد شكلا جديدا للمجال الطبى بالعالم العربى مؤكدا انطلاقه اول شهر مارس القادم.
كما أكد ان البرنامج يهتم بالبحث عن كل ما هو جديد بالطب وتقديم أحدث الأبحاث العلمية وفى ظل التواصل و العلاقات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما يناقش أبرز القضايا الصحية على مستوى العالم العربى ويلقى الضوء على أحدث الدراسات العلمية.