سكري القصيم يدمي شباك الاتفاق برباعية

أنحاء – نواف الحازمي :
تمكن التعاون من الفوز على ضيفه الاتفاق 4-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم .
وافتتح أهداف التعاون عبدالفتاح أدم في الدقيقة 6 من الشوط الأول بعد ذلك سجل التعاون هدفه الثاني بواسطة لياندر توامبا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الاول بتقدم التعاون بهدفين دون مقابل .
في الشوط الثاني عزز التعاون من تقدمه عن طريق لياندر توامبا بالهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يقلص الاتفاق النتيجة عن طريق احمد العكايشي بتسجيله الهدف الاول عند الدقيقة 57 .
وفي الدقيقة 79 أكد النتيجة والفوز للتعاون لياندرا توامبا بتسجيله للهدف الرابع .
لتنتهي المباراة بفوز التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف للأتفاق .
وبهذا الفوز احتل التعاون المركز الرابع برصيد 39 نقطة في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز التاسع.
مباراة التعاون القادمة في امان نظيره الرائد على ملعبه في ديربي القصيم بينما يلاقي الاتفاق إلى نظيره الفتح في الأحساء .