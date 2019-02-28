شاهد.. لقطات تاريخية تجمع الملك فهد بشيوخ وأمراء الكويت

نشرت دارة الملك عبد العزيز؛ المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة، مجموعة صور تاريخية تجمع الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- مع شيوخ وأمراء دولة الكويت، وذلك تزامنا مع احتفالات الكويت باليوم الوطني الـ58.
وأبانت إحدى الصور جانبا من زيارة الملك فهد إلى الكويت بعد تحريرها في عام 1991 م، 1412 هـ، وكان في استقباله الشيخ جابر الأحمد رحمه الله.
ومن بين الصور، صورة تم التقاطها عام 1422 هـ، 2001 م، لاستقبال الملك فهد للشيخ صباح الأحمد؛ وزير الخارجية آنذاك.
كما نشرت الدارة صورة تاريخية تعود لعام 1975م، 1395 هـ، للملك فهد وكان ولي العهد حينها، وبجواره الشيخ صباح السالم رحمه الله في زيارة للكويت.
يذكر أن دولة الكويت قد احتفلت الإثنين الماضي بعيدها الوطني الـ 58 وشاركتها المملكة احتفالاتها، حيث زيّن العلم الكويتي شوارع العاصمة وعدداً من معالمها، كما لقي القادمون من الكويت إلى المملكة حفاوة استقبال بالغة لدى وصولهم عبر المنافذ المختلفة.