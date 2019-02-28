فشل قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية بسبب طلب لا تستطيع أمريكا فعله

أعلن البيت الأبيض، عن فشل المحادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ، وذلك خلال القمة الثانية التي جمعت بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن “ترامب وكيم لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل”.
وكان البيت الأبيض قد أوضح أن ترامب وكيم قلصا جدول أعمال اليوم الثاني من محادثات قمتهما في فيتنام اليوم الخميس بواقع نحو ساعتين.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق، بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقال ترامب للصحفيين بعد تقليص مدة المحادثات في العاصمة الفيتنامية هانوي “بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك…كان يتعين أن ننسحب”.
وشدد ترامب على أن كيم أكد له أنه سيواصل التوقف عن التجارب النووية والصاروخية، مؤكدا أنه لا حاجة لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.
وحول إذا ما تم الاتفاق على قمة ثالثة مع كيم، قال ترامب للصحفيين “لا لم نتفق.. سنرى إن كانت ستحدث”.
وأشار ترامب إلى أنه بالفعل كان هناك أوراق جاهزة للتوقيع لكن ذلك لم يحدث وتم الاتفاق على التأجيل، لافتا إلى أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى شيء مميز مع كوريا.