فيديو | سائق قطار “كارثة رمسيس” بمصر يروي تفاصيل الحادث.. ويطلب من أهالي الضحايا مسامحته

روى سائق القطار المُتسبب في حادث “محطة رمسيس” بمصر تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أنه يتحمل الخطأ الذي وقع بسببه الحادث الذي نتج عنه وفاة 20 شخصاً حرقاً.
وقال سائق القطار ويدعى علاء فتحى إنه دخل في مشادة مع أحد زملائه؛ بسبب حدوث تصادم بين الجرار المُتسبب في الحـادث وجرار آخر، مشيراً إلى أنه ترك الجرار دون أن يبطله بشكل كامل.
وأضاف فتحي خلال حواره عبر برنامج “كل يوم” على قناة “ON E”، أنه فوجئ خلال مشادته مع زميله بتحرك الجرار بصورة كبيرة؛ بسبب وجود خلل في يد السرعة الخاصة به، مبيناً أنه حاول التواصل مع برج المراقبة لإخباره بالأمر، لكن الأخير لم يفعل شيئاً ولم يتواصل معه مرة أخرى.
وأبدى سائق القطار أسفه لما جرى بسبب خطأ غير مقصود منه، لافتاً إلى أنه نادمٌ على عدم قيامه بإيقاف الجرار والاعتماد على توقفه بشكل غير طبيعي بعد ارتطامه بالجرار الآخر، مقدماً في الوقت نفسه التعازي لأهالي الضحايا وداعياً إياهم لمسامحته.
ولفت إلى أنه لا يعمل بقيادة القطارات لكن مهمته تتوقف عند قيادة الجرارات لتجميع العربات بين الورشة والمحطة فقط، مشدداً على أن الجرارات تحتاج إلى صيانة شاملة؛ بسبب وجود خلل وأعطال كبيرة بها.