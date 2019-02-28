فيديو | مقطع يوضح كيف تسبب سائق القطار المنكوب بمصر في الكارثة

كشف مقطع مصور متداول على نطاق واسع، اللحظات الأخيرة التي سبقت كارثة اصطدام القطار المنكوب في مصر أمس الأربعاء وانفجاره واشتعال النيران فيه، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح المقطع السبب الرئيسي الذي تسبب في تحرك القطار بدون سائق، والجريمة التي ارتكبها السائق بترك قمرة القيادة، ما تسبب في اندفاع العربة نحو الرصيف وانفجار خزان الوقود.
وبين الفيديو أن السائق ترك جرار القطار وخرج للشجار مع سائق جرار آخر عكس الاتجاه بعد أن احتك به لحدوث تشابك في المسارات، وهو ما يشير إلى أن إهماله كان أحد الأسباب الرئيسة فيما حدث.
وكان النائب العام المصري نبيل صادق، كشف أن جرار القطار رقم 2310 تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابك المسارات، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار المتسبب في الحادث.
وأضاف بيان النائب العام، أن “قائد الجرار ترك قمرة القيادة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر، الذي رجع إلى الخلف لفك الاشتباك، ما أدى إلى انزلاق الجرار المعني بالحادث دون قائدة وبسرعة عالية، ليصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، ليقع الحادث”.
وأوضح بيان النائب العام أن عدد الوفيات وصل إلى 20 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 28 آخرين.