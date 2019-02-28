قرار وزاري بتعديل مدة تجديد الترخيص البلدي من سنة واحدة لتصل إلى 5 سنوات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، قراراً بتمديد مدة الترخيص البلدي لممارسة النشاطات الخاضعة لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات.
ووفقاً للتعديل الجديد، تكون مدة الترخيص البلدي من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بدلاً من المعمول به سابقاً بحيث يكون الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ثم تعمل المنشأة على تجديده وتسديد الرسوم عن كامل المدة أو عن كل سنة واحدة.
وجاء القرار الجديد ضمن خطة الوزارة للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.