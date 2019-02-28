مواطن ينحر زوجته ويخفي جثتها ويلوذ بالفرار.. وشرطة جازان تعثر على الجثة وتقبض عليه

الرئيسية حوادث مواطن ينحر زوجته ويخفي جثتها ويلوذ بالفرار.. وشرطة جازان تعثر على الجثة...
أقدم مواطن بمحافظة بيش بجازان على قـتل زوجته الثلاثينية بنحرها بآلة حادة، مساء أمس الأربعاء، وقام بإخفاء جثتها بالقرب من إحدى الحدائق بالمحافظة.
وقالت مصادر إن شرطة محافظة بيش عثرت على جُثة الزوجة فجر اليوم الخميس بجوار حديقة المطعن ببيش، وذلك بعد أن اكتشفت أسرة الزوجة تغيبها وأبلغت الجهات الأمنية باختفائها في ظروف غامضة منذ أمس الأربعاء.
وأضافت المصادر أن الشرطة أطاحت بالزوج وهو في العقد الرابع من العمر، مبينة أنه تم اتخاذ إجراءات الاستدلال النظامية حول الحَادثة، ويجري العمل لاستكمال التحريات بشأنها.