نَعَمْ هَكَذَا هُمْ الأَشِقَّاءُ.. مَصِيرٌ وَاحِدٌ وَقَلْبٌ وَاحِدٌ

الرئيسية الرأي نَعَمْ هَكَذَا هُمْ الأَشِقَّاءُ.. مَصِيرٌ وَاحِدٌ وَقَلْبٌ وَاحِدٌ
نَعِيشُ هَذِه الأَيّامَ وَنُشَارِكُ دَوْلَةَ الكويت فِي اِحْتِفَالَاتِهَا فِي اليَوْمِ الوَطَنِيُّ ال58 وكذلك عيدالتحرير28 لِنَحتَفِلْ مَعهُمْ بِهذِهِ المُنَاسبَةِ الغَالِيةِ عَلَى قلوبنّا وَيُشرِّفُنا ذَلِكَ حَيْثُ حضينّا بِدعْوَةٍ مِنْ السّفَارَةِ لِمُشَارِكتِهِمْ تِلْكَ الفَرحَةِ وَنَحنُ بِالمُناسَبَةِ نُبارِكُ لِكلِّ الكُويْتِيِّين حُكُومَةً وَشَعْبًا وَنَشكُرُ سَعَادةَ السفِيرِ الشيْخُ علي خالدالجابر الصَّبَاحَ وَكُلُّ أَعْضاءِ السفَارَةِ عَلَى الدعْوَةِ وَمَا سِرِّنَا حَقِيقَة وَجَعلِنَا نُفْرِحُ تَوَافُقَ دُوَلٍ شَقِيقةٍ مَعَ بَعضِهَا حَيثُ جَعَلتُ . مِنْ اِحتفَالِ الكويت اِحْتفَالٌ لَهَا وَالذكرَى لَمْ تَقتصِرْ عَلَى دَولَة الكويت فَقطْ بَلْ شمَلتهُم حُبًّا وَجمَالًا وَهذَا أَنْ دلَّ يدُلُّ عَلَى الاتحادبينهم وَ اتباعٌهم لِلمَنهَجِ الدينِيِّ, فَدَيننَا الحنيف يَدَعونَا أَنْ نكُونَ دَومًا كَالجسَدِ الوَاحِدِ, قُلُوبِنَا مُجتَمِعَةٌ وَمُتحِدَيْنِ فِي الكَلِمَةِ وَفِي الرخاءِ وَالشِّدةِ وَالفعْلِ, وَالقلُوبِ, بِحَيثُ لَا يَستَطِيعُ أَيَّ أحَدٍ يُكَونَّ لَهُ قُدرَةً عَلَى كَسِرنَا أَوْ الاِنتِصَارُ عَلَينَا كدُوَلِ شقِيقَةٍ مُجْتَمِعَةٍ, فَفِي قَوْلِهِ تَعَالِي: “وَلَا تُفْرِقُوا” دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. وَأَنَّ يَدَ اللهِ دَوْما مَعَ الجمَاعَةِ, نَعَمْ قُلوبُ قِربَتِ مِنْ بَعضِهَا البَعضُ, وَنَهضتْ بِالمُجتمَعِ وَأَوْصَلَتهُ.لِدَربٍ الاِتفَاقُ مُتمَاسِكِينَ يدًا وَاحِدَةٌ مَا شَاهدْناهُ فِي مَظَاهِرَ الاِحتِفَاءُ مِنْ السعُودِيَّةِ وَغَيرَهَا مِنْ الدوَلِ وَمُشارَكَةِ الكويت فَرُحتهَا بِاليوْمِ الوَطَنِيِّ 58, حَيْثُ اِمتَلَأتْ الطرُقُ وَالسَّاحَاتُ وَالمَدَارِسُ وَالجَامِعَات وَالمَطَارَاتُ فِي دَوْلةٍ االسعودية وَرَفَعَ أَعلَامَ الكويت خفاقه فِي سَمَائِهَا لَهوِ مَصْدَرَ عِز وَفَخرَ لِنَّا كِ خَلِيجِييْنِ وَهَذَا بِالفِعْلِ تَعْبِيرًا صَادِقا عَنْ مَشَاعرِ الحُبِّ وَالوَفاءِ الَّتِي يُكِنهَا “أَبْناءُ سَلْمانَ وَشعبٌ السعودِيةُ” لِلكويتِ قِيادةً وَشَعْبا, حَيْثُ تُرْجمَتْ تِلْكَ المَشَاعِرُ بِأَفعَالٍ نَرَاهَا وَنُشاهِدُهَا لَيْسَ فَقطْ فِي اليَومِ الوَطَنيُّ وَلَكنَّ فِي مَوَاقفَ كَثيرَة كَانَت وَاضِحةٌ سَوَاء كَانَت سِيَاسِيةً أَوْ عَسكَرِيةً أَوْ أَمْنِية أَوْ إِعْلَامِيةً أَوْ ااجتماعية لَقَدْ تَمَيزَتْ عَلَاقةُ المَملَكَةِ وَالكويت وَأَصبَحتْ عَلَاقَة قَوِيةُ هَدَفهَا وَاحِدٌ وَمَسِيرَتهَا وَاحِدةٌ هَا هِيَ المَملَكَةُ العربِيةُ السعُودِيةُ بِقِيادَةِ خَادِمِ الحَرَمينِ الشَّريفَينِ وَوَلِي عَهدِهِ الأَمينِ صاحِبِ السُّموِّ المَلَكِي مُحَمدٌ بِنْ سَلمانُ تَقفُ جَنبَا إِلَى جَنبٍ مَعَ الكويت وَالكلُّ يَشهَدُ عَلَى تَمَيزِ العَلَاقَاتِ السَّعودِيَّةَ وَالكُوَيتِيةُ وَهِيَ لَيسَتْ وليدة اليَوْمَ بَلْ مُنذُ أَمَدٍ بَعيدٌ , عَلَاقةٌ مُتَأَصلَةٌ مُنْذ مُلُوكِ السعودِيةِ الأَوَائلُ وَكَذلِكَ دَوْرهمْ الفَعالُ عَلَى الصَّعيدِ الإِقلِيمِيَّ وَالدوَلِي وَكَذَلِكَ الخَلِيجِيُّ وَدَوْرهمْ فِي مُحاربةِ الإِرهَابِ وَكَذلِكَ صدَّ الأَعدَاءَ وَمُحاولَةُ حِفظِ الأَمنِ وَاِسْتِقرَارِ المِنطَقةِ وَرَفضِ المنهَجِ المتطَرِّفُ الَّذِي تَتبعَهُ جَمَاعَاتٌ لَا تُمثلُ صَحيحٌ الدينُ, فَالإِرهَابُ يُشَكِّلُ عنواناً للجماعات المُتَطَرفَةُ الَّتِي تَقُوم بِالعَملِياتِ الإِرْهَابِيةِ فِي العَالَمِ العرَبيُّ وَالغربِي , مَنْبوذًا وَغَيرُ مَقبُولٍ مِن قِبَلِ المُسْلِمِينَ, حَيْثُ سَعوْا عَلَى بَيانِ حَقيقَةِ الدِّينِ الإِسلَامِي وَسَماحَتِهِ وَمَنهَجُهِ وَهذَا الجُهدُ وَالتَّمَيزُ فِي الوَحدَةِ مِنْ أَجلِ خَليجِ مّستقر وَمُجتَمَعاتٍ تَنعَّمَ بِالأَمنِ وَالأَمانِ وَأَن يُقَالَ هَكَذَا هُمْ المُسلِمُونَ وَهَذِهِ أَفْعالُهمْ.
وَلَا نَنْسَى زِيَارَةَ وَلِيِّ عَهدٍ السعودِيَّةُ صاحِبِ السموِّ المَلَكِيِّ مُحمدٌ بِنْ سَلمانُ حَفظَةٌ اللهُ لِدَوْلَةٍ الكويت وَهَذَا الاِستِقبالُ الرائعُ وَالمُمَيزُ وَهَذَا التوَاجدُ الحَي مِنْ حكُومَةِ الكوَيتِ وَشَعبُهَا حَيثُ عُلقَ عَلَى الزيَارَةِ بِأَنهَا زِيَارةٌ تَارِيخِيةٌ لِرَجلٍ اِسْتِثنَائِي “… هَذا مَا تَحَدثتْ بِهِ صُحُفُ الكُويتِ عَنْ زِيارةِ مُحَمدٍ بِنْ سَلمانُ. وَهِيَ تعْتبَرُ زِيَارَة رَسمِيةٌ إِلَى دَولَةِ الكويت حَيْثُ تَجَلتْ العِبَاراتُ وَالأَخبَارُ فِي جمِيعِ الصُّحفِ الكُوَيْتيةِ. وَذَكرَتْ صَحيفَةُ “النهَارِ” الكُوَيْتية أَنَّ اِبنَ سَلمَانَ, ” وَصلَ بَلَدهُ الثَّانِي الكويت”, مُشِيرَةً إلَى أَن “الكُوَيتَ تتَزَينُ لِلضيْفِ الكَبِيرِ. الأَميرُ مُحمدٌ بِنْ سَلمَانُ يُحِلُّ وَسْطَ قُلُوبِ الكُوَيْتِيينَ وَوِجدَان”هِمْ.. وَقَالَتْ صَحِيفَةٌ القبس إِنَّ زِيَارةَ وَلِي العَهْدِ لَهَا طَعمُ خَاص “عَلَى كُلِّ الأَصعِدَةِ, وَنُوْلِي اِهْتمَامًا غَيْرَ عَادِي لِحَمَاسِهِ الإِصلَاحِيِّ الجرْيِ” وَهَذَا يُؤَكدُ بِالفِعلِ عُمقُ العَلَاقةِ الوَطيدةُ وَالكَبيرَةُ بَيْنَ الكويت وَالسَّعُودِيةِ وَنُقولٌ نَحنُ شَعبٌ وَاحدٌ وَخلِيج وَاحِدٌ وَلَن يُفْرِقُنا أَحَد وَنُكَررُ بِعَزِيمَةٍ الكِبارَ نَحْن قَادِمونَ إِلَى تَحقِيقِ أَمنٍ دَائِمٍ وَمُستَقِر لِدُوَلِ الخَلِيجِ.