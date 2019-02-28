هيئة النقل العام: شركة حافلات جديدة في الدمام.. وقطار الخليج يمر بـ3 مدن

أعلن رئيس هيئة النقل العام والرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، عن مشروع نقل حافلات جديدة في الدمام، بدلاً من الحافلات القديمة.
وأوضح الرميح أنه تم طرح حافلات نقل جديدة في الدمام وسيتم ترسيتها قريباً على إحدى الشركات المشغلة، حيث تم الاستغناء عن الحافلات القديمة واستبدالها بحافلات جديدة، وسيتم تعميم هذه التجربة لمعظم المدن الكبيرة في المملكة، مؤكداً على وضع تنظيمات ولوائح بحيث يكون النقل آمنا ويستوفي شروط السلامة، ويكون بجودة عالية وبتكلفة معقولة .
وبين الرميح وفقا لـ”اليوم”، أنه تم تنفيذ جزء من مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي، عبر إنشاء السكك الحديدية امتدادا لـ3 مدن في الشرقية، وهي رأس الخير والجبيل والدمام، ويجري العمل حالياً على تنفيذ الأجزاء المتبقية.
وحول طرح المنافسة على رخصة السكة الحديدية بين السعودية والبحرين، أشار الرميح إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد طرحت استشاري التخصيص لدراسة جدوى واضحة للقطاع الخاص للجسر بما فيها الطرق وسكة الحديد بين المملكة والبحرين.