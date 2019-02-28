وظائف شاغرة في النيابة العامة برتبة ملازم تحقيق

أعلنت النيابة العامة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على كادر الأعضاء بمرتبة “ملازم تحقيق”، داعية من لديه الرغبة في التقدم للتقديم عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة خلال الفترة من 26 جمادى الآخرة حتى 8 رجب 1440هـ.
وحددت النيابة عدداً من الشروط منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وحاصل على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
كما اشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد، ولائقاً صحياً للخدمة، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين، وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء وألا يكون موظفاً حكومياً.
ويجري للمتقدمين اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، وعلى المتقدم مراعاة آلية التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الإلكتروني، والتسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط، مشيرة إلى أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الخميس 15 شعبان 1440هـ والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.