استحداث وكالة نسائية تابعة لـ “شؤون الحرمين” قريبًا.. هذه أهدافها

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن استحداث وكالة للشؤون النسائية قريباً؛ وذلك تتويجاً للمرأة السعودية، ورغبةً في فتح آفاق جديدة ومجالات أوسع ترتقي بالخدمات المقدمة.
وأكد السديس أن استحداث وكالة للشؤون النسائية يهدف إلى تحقيق استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز من مستوى مشاركتها العامة، سواء في الحرمين الشريفين أو في شتى المجالات الأخرى.
وأوضح أن إنشاء هذه الوكالة يأتي لاستقطاب العناصر النسائية الفعالة، وإتاحة الفرصة للمؤهلات والمتخصصات ومشاركتهن؛ لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.