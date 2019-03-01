برلماني مصري: السائق المتسبب في حـادث القطار متعاطٍ للمخدرات وكان موقوفاً عن العمل

الرئيسية أنحاء الوطن برلماني مصري: السائق المتسبب في حـادث القطار متعاطٍ للمخدرات وكان موقوفاً عن...
كشف عضو بالبرلمان المصري عن أن سائق جرار حادثة محطة مصر كان موقوفا عن العمل بسبب تعاطيه المخدرات، مشيرا إلى أنه عاد لعمله قبل الحادث على الرغم من قرار سابق بإيقافه.
وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان النائب محمد زين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” إلى أن “طاقم أي جرار يفترض أن يضم السائق ومساعده, وأنه لا يجب أن يسير جرار دون مساعد للسائق كي يعاونه فى حالة وقوع أي حادث، وهذا ما لم يحدث عند وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن هذه النقطة البسيطة كان بإمكانها أن تجنب وقوع الكارثة.
وطالب وكيل لجنة النقل بالبرلمان بضرورة إعادة فرز العاملين بهيئة السكك الحديدية، وإبعاد العناصر غير الصالحة وغير الملتزمة في العمل بالهيئة.
وأوضح أن معظم الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة كانت بسبب الأخطاء البشرية بالرغم من السياسة التي تتبعها الحكومة لتطوير هيئة السكك الحديدية.
يذكر أن محطة السكك الحديدية بالعاصمة القاهرة شهدت اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود نتيجة السرعة العالية ونشب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف.