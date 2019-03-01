تعرّف على أسعار الوقود في دول الخليج لشهر مارس 2019

اعتمدت كل من عمان والإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل لشهر مارس 2019، امتداداً لنهجها في تحديد أسعار الوقود طبقاً للسعر العالمي.
وبحسب ما أُعلن، فقد رفعت الإمارات وقطر سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي وسعر الديزل، مقارنة بالأسعار المحددة لشهر فبراير 2019.
فيما قامت عمان بتثبيت أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز وسعر الديزل خلال الشهر الجاري عند نفس مستواها لشهر فبراير الماضي.
يشار إلى أن “أرامكو السعودية” أعلنت في يناير الماضي أسعار البنزين للربع الأول 2019، إذ قامت بتثبيت سعر البنزين 91 عند 1.37 ريال لكل لتر، فيما خفضت سعر البنزين 95 من 2.04 ريال إلى 2.02 ريال لكل لتر.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر مارس 2019: