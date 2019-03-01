شفاعة الأمير عبدالله بن بندر تعتق رقبة “العنزي” من القصاص.. قتل ابن عمه | فيديو

أنقذ تدخل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، في قضية السجين محمد بن هليل الفدعاني، رقبته من القصاص.
والتقى وزير الحرس الوطني، بأولياء الدم في مخيم “العواد” بحي النظيم مساء أمس الخميس؛ حيث تحدث مع المواطن فريج بن عبيد الفدعاني العنزي عن فضل عتق الرقبة وأجره الكبير.
وأوضح “الأمير عبدالله”، لولي الدم عن أهمية لحمة أبناء المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
من جانبه، وعقب اللقاء أعلن ولي الدم عفوه وتنازله لوجه الله تعالى أولًا ثم تقديرًا لحضور ووجاهة سمو الأمير، قائلًا: “الدم غال وولاة أمرنا أغلى”.
ويقبع السجين محمد بن هليل العنزي، خلف القضبان منذ خمس سنوات بعد قتله ابن عمه عبيد بن فريج الفدعاني، وطوال تلك الفترة كان وجهاء القبائل يترددون على أولياء الدم لطلب التنازل، إلا أن وساطة وزير الحرس الوطني نجحت.