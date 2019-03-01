فيديو | أمير عسير لمواطنين وقفوا بانتظاره في فناء محافظة تثليث: سأقابلكم واحداً واحداً.. وبالطريقة التي تليق بكم

الرئيسية أنحاء الوطن فيديو | أمير عسير لمواطنين وقفوا بانتظاره في فناء محافظة تثليث: سأقابلكم...
وثق مقطع فيديو لحظة وصول أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لمبنى محافظة تثليث إحدى أكبر محافظات المنطقة.
وكان في انتظار أمير المنطقة عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يقفون أمام مبنى المحافظة لمقابلة الأمير الذي طمأنهم بأنه لن يغادر المحافظة حتى يلتقي بهم واحداً واحداً.
وعلى الفور، أصدر الأمير توجيهاته لمدير شرطة المحافظة بتجهيز مكان يجلس فيه المواطنون حتى يتمكن من مقابلتهم، كما وجه بتهيئة أسباب راحتهم وتوفير مياه الشرب بدلاً من وقوفهم في فناء المبنى.
وأكد الأمير تركي بن طلال على أن يكون لقاؤه بالمواطنين بالطريقة التي تليق بهم، ووجه أحد المسؤولين بالإشراف الشخصي على تحقيق ذلك.