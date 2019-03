فيديو | الفنان الراحل‫ أبو بكر سالم‬ يعود إلى المسرح بتقنية الهولوجرام.. والجمهور يتفاعل كأنه حقيقة

View this post on Instagram

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل #ابو_بكر_سالم بحضور نخبة من نجوم الفن. لحظات ويبدأ حفل التكريم @turkialalshik @enjoy_saudi