ثقافة وفنون فيديو | الفنان الراحل أبو بكر سالم يعود إلى المسرح بتقنية الهولوجرام.. والجمهور يتفاعل كأنه حقيقة مارس 1, 2019 بواسطة Editor 1 - عاد الفنان الراحل، أبو بكر سالم، مساء الخميس، إلى المسرح مجددًا وأمتع محبيه في عرض أسطوري بتقنية الهولوجرام لرائعة كل العصور “ما علينا”. ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو يظهر تجسيد أبو بكر سالم بتقنية “الهولوجرام” على خشبة المسرح في إطار الليلة التي نظمتها شركة روتانا تحت اسم “ليلة في حب أبو أصيل”. وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، افتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم، وبحضور نخبة من نجوم الفن. View this post on Instagram معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل #ابو_بكر_سالم بحضور نخبة من نجوم الفن. لحظات ويبدأ حفل التكريم @turkialalshik @enjoy_saudi A post shared by 🎶RotanaMusic (@audiorotana) on Feb 28, 2019 at 10:29am PST View this post on Instagram قلوب نجوم الغناء تتحد سويا وتنصهر في أغنية #يا_بلادي_واصلي للعملاق الراحل #ابو_بكر_سالم حباً في الوطن @turkialalshik @abdu_insta @abadialjohar @ruwaishid_com @rabehsaqer @nabeelshuail @rashedtv @majidalmohandis @mutref @fouadabdulwahed A post shared by 🎶RotanaMusic (@audiorotana) on Feb 28, 2019 at 1:41pm PST