فيديو | الفنان الراحل‫ أبو بكر سالم‬ يعود إلى المسرح بتقنية الهولوجرام.. والجمهور يتفاعل كأنه حقيقة

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 عاد الفنان الراحل، أبو بكر سالم، مساء الخميس، إلى المسرح مجددًا وأمتع محبيه في عرض أسطوري بتقنية الهولوجرام لرائعة كل العصور “ما علينا”.

ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو يظهر تجسيد أبو بكر سالم بتقنية “الهولوجرام” على خشبة المسرح في إطار الليلة التي نظمتها شركة روتانا تحت اسم “ليلة في حب أبو أصيل”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، افتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم، وبحضور نخبة من نجوم الفن.

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