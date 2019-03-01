فيديو | ناقة بيعت بـ600 ألف وأخرى سيمت بـ2.6 مليون ريال في مزاد بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

#مزاد_النخبة ..

أول وأكبر مزاد من نوعه في تاريخ الإبل ..

خطوة من خطوات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل نحو العالمية .. pic.twitter.com/OW2esY0X1B

— نادي الإبل (@CamelClub) February 28, 2019