فيديو | ناقة بيعت بـ600 ألف وأخرى سيمت بـ2.6 مليون ريال في مزاد بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

بيعت في أكبر مزاد في تاريخ مزادات الإبل أمس الخميس بالرياض ناقة “بكرة مجهم” بمبلغ 600 ألف ريال، بينما وصل أعلى سوم في المزاد إلى 2.6 مليون ريال لناقة “بكرة وضحاء” تعود سلالتها إلى أجود سلالات الإبل في الخليج.
وأقيم المزاد الذي أطلق عليه اسم “مزاد النخبة لنوادر الإبل” على هامش مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وذلك في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، وشهد دخول 8 إبل من أشهر سلالات الخليج بمختلف ألوانها وأعمارها، واستمر المزاد لأكثر من 3 ساعات، وتقرر مواصلته اليوم الجمعة نزولاً عند رغبة الجميع.
وحضر المزاد المئات من كبار ملاك الإبل من المملكة والخليج، والآلاف من الجماهير الذين اكتظت بهم قاعة المزاد التي تم تدشينها خصيصاً لإقامة هذا المزاد على طريقة صالات مزادات الخيول العالمية.
#مزاد_النخبة ..
أول وأكبر مزاد من نوعه في تاريخ الإبل ..
خطوة من خطوات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل نحو العالمية .. pic.twitter.com/OW2esY0X1B
— نادي الإبل (@CamelClub) February 28, 2019