أول مختبر آلي يعمل بالكيمياء الجافة بصحة القنفذة

القنفذة – حمد العلوي
كشف المتحدث بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه صدرت موافقة وزارة الصحة على تجهيز مختبر آلي بالكامل بمستشفى القنفذة العام بنظام الكيمياء الجافة كأول مختبر بهذا النوع من التقنيات بوزارة الصحة.
وما يميز هذا المختبر انه يقوم بعمل جميع الفحوصات الاساسية والتخصصية بطريقة آلية بشكل كامل بدلا من الطريقة اليدوية السابقة ويتميز بالسرعة في اصدار النتائج وسرعة ارسالها للنظام الالكتروني بالمستشفى بشكل اوتوماتيكي وسهولة حفظ العينات واسترجاعها عند الحاجة لها كما ان هذه التقنية توفر الجهد والوقت وتعطي نتائج دقيقة تعكس القيم الحقيقية للمواد المراد قياسها وبجودة عالية ويتميز المختبر الآلي ايضا باستقبال اعداد كبيرة من العينات بنفس الوقت وسرعة استخراج النتائج ويعتبر هذا النظام الالي من اعلى التقنيات في عالم المختبرات والتحاليل الطبية .
وأضاف المتحمي بأنه سيتم البدء في تدريب العاملين وتوريد الاجهزة خلال الاسابيع القادمة وسيتم بدء العمل به تدريجيا لحين تجهيزه بالكامل من قبل الشركة المنفذة وتقنية الكيمياء الجافة تقنية سريعة وتتميز بعدة مزايا آمنة
كما ويعمل المختبر الآلي على الفحوصات الفيروسية الروتينية وفحوصات الهرمونات ودلالات الاورام وفحوصات الكيمياء ويعطي صورة دم كاملة بالإضافة الى اختبارات عوامل التجلط كما ان هذا النوع من الأنظمة قابل للتطوير واضافة العديد من الفحوصات والمزايا بشكل مرن وسهل.
يذكر ان صحة القنفذة دشنت مؤخرا العمل بوحدة السموم بالقنفذة وبنك الدم المركزي وخلال الاسبوع القادم سيتم افتتاح مختبر الدرن المركزي.