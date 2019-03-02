استشاري يحذِّر من الحشيش.. ويحدِّد الكمية المناسبة لتناول القهوة يوميًا

الرئيسية هنا و هناك استشاري يحذِّر من الحشيش.. ويحدِّد الكمية المناسبة لتناول القهوة يوميًا
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الكمية الآمنة صحيًا من مشروب الشاي أو القهوة في اليوم الواحد، والتي لن تتسبب في أي أضرار بالقلب.
وقال الدكتور النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاستمتاع بالقهوة والشاي أقل من 300 ملجم، كافيين يوميًا، ولا يضر القلب، وهو ما يعادل تقريبا 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجيل قهوة عربية».
ووجه استشاري أمراض القلب، نصيحة بشأن شرب القهوة وتناول الأدوية، بأن يكون هناك فاصل زمني مقداره ساعة على الأقل، بين تناول القهوة وأخذ حبوب الغدة الدرقية (الثايروكسين)، مشيرًا إلى أن القهوة تقلل امتصاص هذا الدواء من الأمعاء بنسبة 25%.
وأوضح الدكتور النمر، أن أعراض ضعف الغدة الدرقية تتضمن: زيادة الوزن، والإحساس بالبرودة، وتساقط الشعر، وخشونة الجلد، وخشونة الصوت، والإمساك، وكثرة النسيان، والإرهاق الدائم.
وتابع استشاري أمراض القلب، أنه من الممكن أن يؤثر كسل الغدة الدرقية على الضغط عند إيقاف استعمال علاج الثايروكسين لفترة طويلة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الضغط.
وكان الدكتور النمر، أشار في تغريدات سابقة، إلى الأشياء التي يكرهها القلب وتشمل: الكسل، وزيادة الوزن، وارتفاع الكوليسترول الضار، وارتفاع الضغط، وشرب الخمر، والتدخين، والسهر، وإدمان مطاعم الوجبات السريعة، والعمل لأكثر من 9 ساعات يوميًا، وكثرة التوتر والانفعال، والتشاؤم والشخصية السلبية دوما.
وحول أضرار الحشيش، أوضح استشاري أمراض القلب، أن الحشيش يسبب خلال تعاطيه عدة أعراض تشمل: الخفقان، وارتفاع الضغط، وتسارع التنفس، واحمرار العين، وجفاف الفم، وزيادة الشهية، وعدم اتزان المشية، وتقطع الكلام.
ووجه النمر، تحذيرًا للشباب من تناول الحشيش، قائلا إنه يزيد من احتمالية «الذهان»، مشيرًا إلى أن من أعراضه: الهلوسة, والأفكار الوهمية، والخلل في التفكير, وتدهور الشخصية، والانعزال عن الناس.
كما وجه استشاري أمراض القلب تحذيرًا من رفع الصوت أثناء حالات الغضب والانفعال، قائلا: «مهما كانت الظروف.. فلا ترفع صوتَك أثناء الغضب لأن ذلك يرفع ضغطك الشرياني ويزيد العبء على الشرايين التاجية، ويزيد احتمالية حدوث الجلطة القلبية».