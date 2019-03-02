التعادل عنوان قمّة ديربي الغربية

جدة – عادل رشيد – ضيف الله العتيبي
تعادل الأهلي مع ضيفة الاتحاد في اللقاء الذي جمعهم على أرضية مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة) ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان الجولة ٢٢ وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي (١-١ ).
شهد الشوط الأوّل تفوّق أهلاوي واستحواذ على معظم مجريات الشوط الأوّل وسنحت عدد من الفرض التي لم يستغلها هجومه فيما اعتمد الاتحاد على الدفاع المحكم واللعب على المرتدات ليخرج الشوط الاوّل بالتعادل السلبي.
بدأ الشوط الثاني وبعد مضيء ثلث ساعه وفي الدقيقة ٧٠ يستغل رومارينهو هفوة دفاع الأهلي ليحرز هدف التقدّم من رأسية، لم يصمد دفاع الاتحاد كثيراً ليسجّل عمر السومة هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة ٧٨ ليغلق الستار على ديربي الغربية بالتعادل الإيجابي ويرتفع رصيد الأهلي إلى ٣٧ في المركز الخامس ويصبح رصيد الاتحاد ١٦ في المركز ١٤.